В Башкирии девушка сорвалась в Киндерлинскую пещеру с шестиметровой высоты Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты в Киндерлинскую пещеру. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Об этом рассказали KP.RU в местном Главном управлении МЧС России.

— Спасатель МЧС России, находящийся по счастливой случайности внутри пещеры, сообщил коллегам, что 23-летняя девушка сорвалась с шестиметровой высоты и получила травму головы и таза, — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что она находилась в двух с половиной километрах от входа, а спасательная операция продлилась около семи часов. После вызволения пострадавшей, ей оказали первую помощь и закрепили на специальных носилках для узких пространствах.

Для проведения операции по спасению девушки спасателям пришлось осуществить четыре вертикальных подъема и три спуска на различную высоту, а также расширять узкие места для транспортировки пострадавшей.

После ее доставили в больницу города Стерлитамака в состоянии средней тяжести. При этом в ведомстве отметили, что девушка находилась в составе группы из нескольких человек, которая не была зарегистрирована в МЧС России.

Ранее KP.RU рассказывал о падении 13-летней девочки с крыши котельни. В результате инцидента она получила множественные переломы, но выжила и сейчас находится под наблюдением врачей.