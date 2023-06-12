Путин вручил золотые медали Героя Труда и государственные премии в Кремле Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Состоялась торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года. Все награды лично вручил президент Владимир Путин в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце.

Награды получили: заслуженный учитель России Татьяна Бабурова, разработчик ракетного топлива Юрий Милехин и шахтер Эдуард Щербина, а также ряд других деятелей из различных сфер.

Среди лауреатов был Константин Эрнст и Юлия Пересильд, которые приняли участие в создании фильма «Вызов». Также в числе приглашенных гостей было множество различных деятелей культуры.

Лауреаты премий помимо диплома и знаков отличия получают десять миллионов рублей, а соискателем государственной премии может быть не только один человек, но и целый коллектив.

Ранее Владимир Путин заявил, что День России утверждает единство многонационального народа, также добавил, что наследие предков — священно.