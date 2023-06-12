Названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария, Австрия и Венгрия стали самыми дружелюбными странами по отношению к России. Об этом сказано в пресс-службе Европейского совета по международным отношениям (ECFR) со ссылкой на опрос, который был проведен в апреле этого года.

Согласно результатам опроса, по дружелюбности в отношении России лидируют Болгария, Италия, Австрия и Венгрия, в которых Россию союзническим государством с партнерскими отношениями назвали 65%, 24%, 34% и 39% граждан, соответственно.

Уточняется, что хуже всего данный показатель оказался в Дании, Польше и Швеции, где Россию партнерской страной назвали 7%, 8% и 10% жителей.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на нулевой и даже на отрицательной отметке, отметив, что поведение, которое на данный момент демонстрируют польские власти, не сулит двусторонним отношениям стран ничего хорошего.