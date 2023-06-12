Путин назвал «безусловным» прорывом в мировом кино фильм «Вызов» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин «безусловным» прорывом в мировом кино первый в мире фильм, снятый в космосе и получивший название «Вызов».

«Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино … Сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции, конечно, завораживают отвагой и реализмом», - заявил глава государства, вручая премии создателям фильма на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России в понедельник, 12 июня.

Комментируя работу автора идеи и продюсера Константина Эрнста, а также режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, исполнившей главную роль, российский лидер подчеркнул, что «съемки происходили в настоящем космосе, в его экстремальных условиях».

«Героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду», - отметил президент, комментируя работу актрисы.

Ранее KP.RU подробно рассказал о том, как готовили единственный в мире фильм, снятый в настоящей невесомости.