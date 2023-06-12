Все меньше поляков хотят помогать украинцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители польше все меньше настроены на помощь беженцам из Украины. Сейчас доля тех, кто желает помогать украинцам, снизилась до 42 процентов. Об этом рассказали в исследовательской лаборатории Варшавского университета по результатам проведенного опроса.

— Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта, — заявили организаторы опроса.

Отмечается, что предыдущий показатель поляков, желающих помогать украинцам, снизилось с 62 до 42 процентов. При этом исследование показало, что растет число тех, кто выступает против приема беженцев и считает, что все украинцы должны вернуться в свою страну.

При этом каждый третий респондент заявил, что за последнее время их отношение к беженцам из Украины значительно изменилось не в позитивную сторону.

Ранее KP.RU рассказывал, что у украинских беженцев в Польше начались проблемы из-за русского языка. Многих поляков не устраивает присутствие русскоязычных украинцев в их стране.