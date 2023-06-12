Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире12 июня 2023 11:20

Орбан сравнил передачу Соросом контроля над бизнесом сыну со сценой из «Крестного отца»

Предприниматель намерен передать контроль над 25-миллиардной фондовой империей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Орбан сравнил передачу Соросом контроля над бизнесом сыну со сценой из «Крестного отца»

Орбан сравнил передачу Соросом контроля над бизнесом сыну со сценой из «Крестного отца»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал сообщения о том, что американский предприниматель венгерского происхождения Джордж Сорос намерен передать своему сыну Александру контроль над 25-миллиардной фондовой империей, сравнив их с мафиози из «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

«Сорос 2.0», - написал глава венгерского правительства, опубликовав на своей странице в Twitter эпизод из фильма «Крестный отец», в котором глава семьи дон Вито Корлеоне целует своего сына Майкла, благословляя его.

Напомним, накануне появилось сообщение, что 92-летний Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну, который в декабре прошлого года решением совета директоров сменил отца на посту председателя. Кроме того отмечалось, что Александр является единственным в семье, состоящим в инвестиционном комитете, который контролирует фирму Soros Fund Management.