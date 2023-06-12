Орбан сравнил передачу Соросом контроля над бизнесом сыну со сценой из «Крестного отца» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал сообщения о том, что американский предприниматель венгерского происхождения Джордж Сорос намерен передать своему сыну Александру контроль над 25-миллиардной фондовой империей, сравнив их с мафиози из «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

«Сорос 2.0», - написал глава венгерского правительства, опубликовав на своей странице в Twitter эпизод из фильма «Крестный отец», в котором глава семьи дон Вито Корлеоне целует своего сына Майкла, благословляя его.

Напомним, накануне появилось сообщение, что 92-летний Джордж Сорос передает контроль над своей фондовой империей 37-летнему сыну, который в декабре прошлого года решением совета директоров сменил отца на посту председателя. Кроме того отмечалось, что Александр является единственным в семье, состоящим в инвестиционном комитете, который контролирует фирму Soros Fund Management.