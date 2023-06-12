Дарья Донцова рассказала, почему «не проронила ни слезинки» на похоронах мужа Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская писательница, автор детективных романов Дарья Донцова заявила, что не плакала на похоронах мужа, поскольку считает, что неправильно делать это на людях. Также она добавила, что и сейчас ощущает присутствие любимого человека рядом. Этим она поделилась на шоу «Ты не поверишь!».

— Не надо вешать на окружающих свое внутреннее состояние, жаловаться на что-то. Когда человек умирает, за него не надо плакать — за него надо молиться, — подчеркнула писательница.

Помимо этого, Донцова отметила, что постоянно работает, и таким образом на тоску на остается времени. Она по-прежнему пишет романы и читает лекции для онкобольных в Сретенском монастыре. Писательница и сама успешно поборола опасный недуг, спустя множество курсов химиотерапии.

Муж королевы детективных романов Александр Донцов скончался на 73-м году жизни от рака сигмовидной кишки 8 мая 2023 года. Он боролся с болезнью несколько лет, но спустя два года после операции умер.