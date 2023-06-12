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НовостиЗвезды12 июня 2023 11:34

Дарья Донцова рассказала, почему «не проронила ни слезинки» на похоронах мужа

Дарья Донцова призналась, что не плакала после смерти мужа
Роман ПОЛОСИКОВ
Дарья Донцова рассказала, почему «не проронила ни слезинки» на похоронах мужа

Дарья Донцова рассказала, почему «не проронила ни слезинки» на похоронах мужа

Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская писательница, автор детективных романов Дарья Донцова заявила, что не плакала на похоронах мужа, поскольку считает, что неправильно делать это на людях. Также она добавила, что и сейчас ощущает присутствие любимого человека рядом. Этим она поделилась на шоу «Ты не поверишь!».

— Не надо вешать на окружающих свое внутреннее состояние, жаловаться на что-то. Когда человек умирает, за него не надо плакать — за него надо молиться, — подчеркнула писательница.

Помимо этого, Донцова отметила, что постоянно работает, и таким образом на тоску на остается времени. Она по-прежнему пишет романы и читает лекции для онкобольных в Сретенском монастыре. Писательница и сама успешно поборола опасный недуг, спустя множество курсов химиотерапии.

Муж королевы детективных романов Александр Донцов скончался на 73-м году жизни от рака сигмовидной кишки 8 мая 2023 года. Он боролся с болезнью несколько лет, но спустя два года после операции умер.