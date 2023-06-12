Сестру Жанны Фриске оскорбило сравнение с певицей: «Она была красавицей»

«Жаль, что вы не Жанна»: младшая сестра Фриске рассказала о травле в соцсетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

37-летняя сестра Жанны Фриске, Наталья Фриске, которая активно ведёт социальные сети, собственный блог о воспитании ребёнка, поделилась историей о том, какие неприятные вещи порой ей пишут хейтеры. Например, одна из подписчиц недавно решила сравнить Наталью с её сестрой, сделав это далеко не в пользу бывшей солистки «Блестящих». Об этом сообщило издание StarHit.

«Вид у вас, правда, не очень. Жаль, что вы не Жанна. Она была красавицей», - написала Наталье подписчица.

По словам младшей Фриске, это уже не первый раз, когда эта женщина пишет ей что-то подобного рода, явно пытаясь вывести на эмоции. Впрочем, токсичная подписчица такая не одна, и Наталье регулярно приходится сталкиваться с советами из разряда «привести лицо в порядок».

Наталья Фриске, по её словам, относится к таким нападкам спокойно, даже с юмором, обещая почаще пользоваться фильтрами на смартфоне. Напомним, что 10 апреля 2022 года экс-солистка «Блестящих» родила дочку. Это был очень долгий и тяжёлый путь, на который у певицы ушло порядка десяти лет.

Ранее KP.RU сообщил о том, что отцом ребёнка Натальи Фриске стал обычный парикмахер Александр Титов.