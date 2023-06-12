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НовостиВ мире12 июня 2023 11:46

Минобороны ФРГ не смогло назвать число подбитых танков Leopard на Украине

В ведомстве отказались комментировать и уничтожение РЛС из состава ЗРК IRIS-T SLM
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны ФРГ не смогло назвать число подбитых танков Leopard на Украине

Минобороны ФРГ не смогло назвать число подбитых танков Leopard на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны ФРГ не может никак комментировать количество подбитых на Украине танков Leopard или же подтвердить уничтожение поставленного Киеву радиолокационной станции (РЛС) из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T SLM. Такое заявление в понедельник, 12 июня, сделал представитель немецкого военного ведомства Митко Мюллер.

«Я не могу сообщить вам о собственных сведениях и не буду оценивать заявления российской стороны», - заявил представитель министерства, отказавшись также предоставлять какие-либо данные о возможных поставках танков на фоне уничтожения техники, поставленной Киеву.

Напомним, накануне замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник призвал Берлин утроить число немецких танков Leopard 2, поставляемых Киеву. По его словам, ФРГ может поставить большее число техники без угрозы для своей обороноспособности.