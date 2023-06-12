Трупы двух мужчин обнаружили на дороге в Екатеринбурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщается, трупы обнаружили прохожие на Бардина. На данный момент Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».

«По уголовному делу следователями и следователями-криминалистами СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий. Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства данного ЧП», - приводит «КП-Екатеринбург» заявление помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Максима Чалкова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что погибшими оказались двое мужчин 1985 и 2002 года рождения.

Напомним, накануне стало известно, что в Англии случайно обнаружили останки мужчины, пропавшего 56 лет назад. Как сообщалось, его останки нашли в поле человека со следами насильственной смерти.