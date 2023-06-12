The Economist: ВСУ заявили о потере десятков солдат в Запорожье Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли «десятки» бойцов и большое количество военной техники в Запорожье. Об этом рассказали в издании The Economist со ссылкой на источник в рядах ВСУ.

— Фронтальные атаки на направлении Орехово-Токмак идут тяжело, Украина несет значительные потери в бронетехнике и живой силе. Пали «более, чем десятки» солдат», — говорится в публикации.

При этом сообщается, что российские войска оказывают на украинские подразделения серьезное давление, из-за которого они испытывают большие трудности.

Помимо этого негативное влияние оказывают и погодные условия. По прогнозам синоптиков, почти всю неделю будут идти дожди, которые дополнительно будут сковывать украинские войска. Источник издания заявил, что Киеву «нужно торопиться, но медленно».

В Минобороны России рассказали, что за сутки на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, ВСУ потеряли более 50 бойцов, а также три танка Leopard 2 и британский зенитно-ракетный комплекс Stormer.

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