Haberturk: российского туриста зарезали в Стамбуле во время драки с вымогателями Фото: REUTERS

Турист из России погиб в Стамбуле в Турции после того, как подрался с вымогателями. Об этом проинформировал телеканал Haberturk.

Уточняется, что инцидент произошел на площади Таксим в центре города.

«Российский турист Вячеслав, который подрался с четырьмя людьми, которые, по слухам, были вымогателями, был зарезан», - сообщил телеканал.

По его информации, группа людей нападала на российского туриста для того, чтобы отобрать телефон. Однако тот оказал сопротивление, после чего напавшие ударили его ножом в сердце.

Россиянин был доставлен в медучреждение, однако врачам не удалось его спасти.

В настоящее время полиция начала расследование произошедшего.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что двое граждан России погибли утром в воскресенье, 11 июня, в дорожной аварии в городе Паттайя в Таиланде. По данным местной полиции, машина Toyota Altis двигалась с большой скоростью, ее водитель, скорее всего, потерял управление. Автомобиль вылетел с трассы, а затем врезался в несколько пальм.