Виктор Томенко: «Представители больше 130 национальностей живут сегодня в Алтайском крае, живут мирно, дружно, созидают будущее»

Фото: Антон Федотов

Центром празднования стал Алтайский район. Здесь 8 июня на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь» в 11-й раз стартовал Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России».

В этом году в нем приняли участие национально-культурные объединения, творческие коллективы и народные мастера из более чем двух десятков регионов нашей страны, а также из Казахстана и Киргизии.

Сегодня в торжественном закрытии фестиваля принял Губернатор края Виктор Томенко.

«Я рад всех приветствовать здесь, на Бирюзовой Катуни! Поздравляю вас с Днем России! Этот государственный праздник особенно ценен тем, кто по-настоящему любит свою родину, кто служит Отечеству, кто желает ей процветания и бесконечной счастливой жизни. День России, конечно, подразумевает то, что люди разных национальностей вместе отмечают этот праздник, вместе готовятся к нему, вместе потом обсуждают, как он прошел. Представители больше 130 национальностей живут сегодня в Алтайском крае, живут мирно, дружно, созидают будущее. Мы будем делать все для того, чтобы так жизнь на нашей Земле и складывалась», - поздравил глава региона гостей и жителей Алтайского края с Днем России.

Фото: Антон Федотов

Почетной гостьей праздника стала помощник главы администрации Славяносербского района Луганской Народной Республики Татьяна Деревянко. Виктор Томенко напомнил гостям фестиваля, что Алтайский край шефствует над этим муниципальным образованием нового региона России и помогает его жителям в восстановлении жилых, социальных, энергетических объектов и инфраструктуры. А Татьяна Деревянко поздравила гостей и жителей края с Днем России и поблагодарила руководство и граждан региона за помощь.

В День России традиционно проходит торжественная церемония вручения паспортов молодым людям, которым исполнилось 14 лет. Губернатор Виктор Томенко и начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Самойлов вручили основной документ гражданина России шестерым подросткам.

В «Бирюзовой Катуни» сегодня прошли народные гуляния, большая выставка-ярмарка, выставки-презентации этнокультурных объединений «Я горжусь тобой, Алтай!», а также выставка народных ремесел «Живое ремесло». А завершился фестиваль трехчасовым гала-концертом известных музыкантов из Москвы, Перми, Волгограда, Забайкальского края, Вологодской области и многих других регионов нашей страны.