Путин рассказал, что регулярно проходит медосмотр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что сам регулярно проходит медосмотр и посоветовал всем тоже проходить его. Также он рекомендовал организовать россиянам график регулярного медицинского осмотра. Этим российский лидер поделился в ходе неформальной беседы после церемонии вручения госпремий.

— Чтобы не лечиться, надо постоянно ходить к врачам, — сказал глава государства в ответ на пожелания ему здоровья и сил от участников церемонии.

Один из участников мероприятия сказал, что занятия спортом помогают очищать организм на молекулярном уровне, на это президент пообещал «очищаться от них в широком смысле этого слова».

Ранее Владимир Путин поделился, что старается спать по шесть-семь часов в сутки, но придерживаться такого графика получается не всегда. Он добавил, что чаще всего у него получается уделять сну всего шесть часов в сутки.

Помимо этого президент отметил, что продолжает заниматься спортом, поскольку это хорошо помогает ему в работе.