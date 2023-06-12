Путин шуточно попросил у Шахназарова флешку с фильмом «Хитровка. Знак четырёх», фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин, беседуя с лауреатами государственных премий в Кремле, обратился к режиссёру и гендиректору «Мосфильма» Карену Шахназарову, в шутку попросив у него флешку с новым фильмом «Хитровка. Знак четырёх», так как не успел его посмотреть. В ответ глава киноконцерна пригласил президента посетить новые объекты «Мосфильма».

«Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, флешечку дайте», - шуточно попросил президент у Шахназарова.

Пользуясь возможностью, режиссёр пригласил Путина посетить киноконцерн, посмотреть как он изменился, над чем работают специалисты. Шахназаров напомнил, что 10 лет назад участие президента стало решающим в создании новых объектов киностудии, и поблагодарил его за этот вклад.

Действия фильма «Хитровка. Знак четырёх» происходят в 1902 году, в Москве. Сюжет повествует о режиссёре Константине Станиславском, который отправляется в московские трущобы ради вдохновения для нового фильма, и оказывается втянут в мрачную, криминальную историю.

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