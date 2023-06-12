Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 июня 2023 14:40

Белый дом предложил включить в СБ ООН шесть новых стран без права вето

Washington Post: шесть новых членов СБ ООН призваны «восстановить доверие» к организации
Сергей КУДРИН
Белый дом предложил включить в СБ ООН шесть новых стран без права вето

Белый дом предложил включить в СБ ООН шесть новых стран без права вето

Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена предложила включить в Совет безопасности ООН шесть новых стран, у которых при этом не будет права вето. Вашингтон надеется таким образом «восстановить доверие» к организации, пошатнувшееся на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.

В настоящий момент постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд занимается опросом всех 193 стран организации, с целью выяснить их мнение насчёт расширения СБ ООН. Собрать полноценные отзывы она должна до осеннего саммита в Нью-Йорке.

По словам Байдена, США сегодня сталкиваются с серьёзными проблемами в вопросе достижения консенсуса в мире, расколотом нынешними геополитическими событиями. Для того чтобы провести реформу ООН, Вашингтону придётся собрать не менее 128 голосов стран-участниц из 193.

Ранее KP.RU сообщил о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета безопасности организации.