Белый дом предложил включить в СБ ООН шесть новых стран без права вето Фото: REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена предложила включить в Совет безопасности ООН шесть новых стран, у которых при этом не будет права вето. Вашингтон надеется таким образом «восстановить доверие» к организации, пошатнувшееся на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.

В настоящий момент постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд занимается опросом всех 193 стран организации, с целью выяснить их мнение насчёт расширения СБ ООН. Собрать полноценные отзывы она должна до осеннего саммита в Нью-Йорке.

По словам Байдена, США сегодня сталкиваются с серьёзными проблемами в вопросе достижения консенсуса в мире, расколотом нынешними геополитическими событиями. Для того чтобы провести реформу ООН, Вашингтону придётся собрать не менее 128 голосов стран-участниц из 193.

Ранее KP.RU сообщил о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к реформированию Совета безопасности организации.