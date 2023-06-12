Украинский сайт «Миротворец» заявил, что умерший от рака Берлускони «ликвидирован» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский скандально известный портал «Миротворец» после того, как стало известно о смерти бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, к информации о политике добавил пометку о том, что тот якобы «ликвидирован».

В то же время, ранее сообщалось, что Берлускони скончался из-за рака крови. Отмечалось, что политик вновь оказался в больнице спустя две недели после того, как находился там целых 45 дней из-за пневмонии, вызванной осложнениями онкозаболевания.

Напомним, бывший премьер Италии умер в понедельник, 12 июня, в возрасте 86 лет. Политика еще четыре дня назад госпитализировали в миланскую больницу «Сан-Раффаэле», где его состояние оценивали как крайне тяжелое.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью Берлускони. Он назвал бывшего главу итальянского правительства «дорогим человеком и настоящим другом», отметив, что его смерть стала невосполнимой потерей.

Напомним, на сайте «Миротворец» размещаются личные данные «врагов Украины» по версии местных радикальных националистов.