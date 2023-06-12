Что произошло за день 12 июня: главные события Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице Турции, Стамбуле, произошла драка с участием гражданина России, в которой он был зарезан группой вымогателей. Преступники пытались отобрать у россиянина телефон прямо в центре города, но тот оказал сопротивление.

Президент РФ Владимир Путин, поздравляя граждан с Днём России, назвал этот праздник утверждающим единство многонационального народа, и рассказал о патриотизме, завещанном россиянам предками.

Также президент России прокомментировал регулярные удары украинских неонацистов по гражданским объектам и мирным кварталам, назвав их бессмысленным занятием с военной точки зрения.

Глава ЕП Жозеп Боррель, комментируя возможные мирные переговоры по Украине, заявил о том, что они вряд ли состоятся до проведения выборов президента США в 2024 году.

Тем временем в зоне проведения спецоперации российские войска нанесли точечные удары по местам дислокации резервов ВСУ, которыми противник планировал восполнить потери первых дней контрнаступления.

12 июня 2023 года мир большой политики лишился знаменитого политика Сильвио Берлускони, который скончался в возрасте 86 лет от рака крови.