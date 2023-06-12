Путин вручил награды участникам спецоперации в госпитале имени Вишневского Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 12 июня, совершил визит в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. В медучреждении российский лидер вручил награды участникам специальной военной операции.

Так, нескольким военнослужащим глава государства вручил Ордена Мужества. Кроме того, звезду Героя России получил командир стрелкового взвода Юрий Жуланов, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела.

Путин во время посещения госпиталя также пообщался с участниками спецоперации, которые находятся на лечении.

Сайт KP.RU ранее писал о торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года. Все награды лично вручил президент в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце.

Путин также поздравил всех жителей страны с Днем России. Глава государства подчеркнул, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, а также назвал священным наследие предков и заверил всех в верности их традициям.