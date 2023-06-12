Генсек ООН Гутерриш заявил, что соцсети превратились в источник страха Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в воскресенье, 12 июня, выразил мнение о том, что социальные сети в настоящее время все чаще используются как источник страха, а не как способ связи людей по всему миру.

Он напомнил, что, когда социальные сети только появились, они были «захватывающим и новым» способом связи.

«Однако сегодня эти технологии зачастую используются как источник страха, а не надежды. Цифровыми платформами злоупотребляют, чтобы подрывать науку, распространять дезинформацию и разжигать ненависть», - цитирует Гутерриша ТАСС.

Генсек ООН добавил, что из-за социальных сетей под угрозой оказывались ряд миротворческий миссий организации.

«Эта очевидная и реальная глобальная угроза требует четких и координированных действий мирового сообщества», - подытожил Гутерриш.

Ранее о том, что социальные сети несут как добро, так и зло, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, последнее необходимо «купировать».

Сайт KP.RU также рассказывал, что у президента России Владимира Путина нет аккаунтов в социальных сетях, так как в его слова и так все внимательно вслушиваются.