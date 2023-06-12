Вице-канцлер ФРГ Хабек предрёк Германии остановку производств без газа из России Фото: REUTERS

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, комментируя вероятные последствия от прекращения соглашения о поставках газа между Россией и Украиной, заявил о том, что ФРГ в этом случае придётся значительно снизить все свои производственные мощности. Цитирует Хабека телеканал Welt.

«Если российский газ не будет поступать в Восточную Европу в тех объемах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то начнет действовать то, что было согласовано на европейском уровне: прежде чем люди там замерзнут, мы должны будем снизить наше производство или вообще свернуть его» , - говорит Хабек.

По мнению вице-канцлера, Германия будет вынуждена делиться газом с другими странами Евросоюза, из-за чего как раз и придётся останавливать производства. Министр также упомянул, что в ФРГ есть терминалы сжиженного природного газа, однако их мощностей явно не хватит на обслуживание всех потребностей Евросоюза.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Евросоюз решил хранить запасы своего газа на Украине.