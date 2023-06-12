YLE: в Балтийском море у берегов Финляндии появился окунь, способный кусать людей

В Балтийском море у берегов Финляндии появился окунь, способный кусать людей Фото: REUTERS

У берегов финского города Турку был обнаружен солнечный окунь, который способен кусать людей. Этот вид рыбы не типичен для Балтийского моря, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас», - приводит издание слова представителя Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юхи Ояхарью.

По его словам, у солнечного окуня нет больших зубов, но он способен "пощипывать".

Сайт KP.RU ранее писал о том, что 8 июня в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. Трагедия произошла в районе муниципального пляжа Dream Beach. Генеральное консульство РФ подтвердило смерть гражданина России и призвало россиян соблюдать все меры предосторожности во время нахождения в воде.