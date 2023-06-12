Президент «Справедливой помощи доктора Лизы» Демичева назвала СВО правозащитной операцией

Президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва».

Специальная военная операция России на Украине – это правозащитная операция, подчеркнула член Совета по правам человека при президенте РФ, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. По ее словам, мирные граждане Донбасса на протяжении девяти лет подвергались обстрелам вооруженных формирований Украины. В числе погибших и пострадавших есть дети.

«Меня часто спрашивают, как я отношусь к специальной военной операции. Я далека от политики, но, часто бывая на Донбассе, я считаю СВО правозащитной операцией. И я считаю, что другого пути у России не было», - заявила Ольга Демичева на церемонии награждения лауреатов Государственной премии РФ. Глава благотворительной организации стала лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2022 года.

Руководитель фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рассказала, что ранения из-за обстрелов украинских боевиков получили сотни детей. Ольга Демичева подчеркнула: это не единичные случаи. Обстрелы продолжаются по сей день, мирные жители ежедневно оказываются под угрозой.

«Для тех, кто не верит, что мирные люди на Донбассе подвергаются постоянным обстрелам со стороны ВФУ уже девять лет, я свидетельствую, что это действительно так. Я свидетельствую, что на Донбассе от снарядов ВФУ погибают дети, дети получают ранения и это не единичные случаи, их сотни», - сообщила Ольга Демичева.

Правозащитница обвинила в двойной морали тех, кто на протяжении всех этих лет закрывал глаза на страдания людей Донбасса. По ее мнению, мировое сообщество намеренно молчит о жертвах среди мирного населения этих регионов.

«Мне непонятна двойная мораль тех мнимых правозащитников, для которых эти дети почему-то оказались людьми второго сорта. Не понимаю, почему до сих пор все мировое сообщество не поднялось на защиту этих детей», - отметила Демичева.

Ольга Демичева - известный врач-эндокринолог, активно защищала права пациентов с сахарным диабетом. В 2018 году она вошла в правление фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы», а в 2020 году возглавила организацию. На Донбассе Демичева провела более 600 приёмов и консультаций. Особое внимание она уделяет помощи бездомным.