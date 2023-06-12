Национальный траур объявят в Италии 14 июня в день похорон Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный траур будет объявлен в Италии 14 июня в день похорон бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщило агентство Adnkronos со ссылкой на правительство Италии.

«Национальный траур будет объявлен 14 июня 2023 года, в день, когда состоятся государственные похороны», - проинформировало издание.

Кроме того, по данным издания, с 12 по 14 июня на госучреждениях на всей территории Италии и на зданиях дипломатических и консульских представительств страны за рубежом будут приспущены флаги.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что официальная церемония похорон Берлускони будет проходить 14 июня 2023 года в Кафедральном соборе Милана. Прощание с политиком начнется двумя днями ранее на его вилле в Аркоре, а на следующий день продолжится в студиях компании «Медиасет».

Напомним, бывший премьер Италии умер в понедельник, 12 июня, в возрасте 86 лет. Политика еще четыре дня назад госпитализировали в миланскую больницу «Сан-Раффаэле», где его состояние оценивали как крайне тяжелое. Берлускони скончался из-за рака крови.