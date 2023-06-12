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НовостиПолитика12 июня 2023 17:00

Мэр Леонтьев: жители прибрежной зоны Новой Каховки начинают возвращаться в дома

Из подвалов находящихся у берега Днепра домов откачали воду
Сергей КУДРИН
Мэр Леонтьев: жители прибрежной зоны Новой Каховки начинают возвращаться в дома, фото: администрация Новокаховского городского округа

Мэр Леонтьев: жители прибрежной зоны Новой Каховки начинают возвращаться в дома, фото: администрация Новокаховского городского округа

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал добрую весть о городе, в прибрежную зону которого начинают возвращаться жители. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома после разрушения Украиной Каховской ГЭС, наконец-то получают возможность снова заехать в свою недвижимость. Об этом Леонтьев рассказал в эфире РБК.

«В Новой Каховке, да, <...> жители возвращаются в свои дома», - заявил мэр Новой Каховки.

Как отметил чиновник, из подвалов домов, расположенных в прибрежной части Новой Каховки, откачали последние литры воды. От последствий затопления освобождены ещё не все здания, но большую воды уже изъяли.

Ранее KP.RU сообщил о том, что происходит в Херсонской области 12 июня 2023 года. Последние события из региона, подвергшегося затоплению после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, читайте в нашем материале.