Мэр Леонтьев: жители прибрежной зоны Новой Каховки начинают возвращаться в дома, фото: администрация Новокаховского городского округа

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал добрую весть о городе, в прибрежную зону которого начинают возвращаться жители. Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома после разрушения Украиной Каховской ГЭС, наконец-то получают возможность снова заехать в свою недвижимость. Об этом Леонтьев рассказал в эфире РБК.

«В Новой Каховке, да, <...> жители возвращаются в свои дома», - заявил мэр Новой Каховки.

Как отметил чиновник, из подвалов домов, расположенных в прибрежной части Новой Каховки, откачали последние литры воды. От последствий затопления освобождены ещё не все здания, но большую воды уже изъяли.

Ранее KP.RU сообщил о том, что происходит в Херсонской области 12 июня 2023 года. Последние события из региона, подвергшегося затоплению после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, читайте в нашем материале.