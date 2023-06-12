The American Conservative: новая доктрина CША грозит уничтожением всех украинцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты усовершенствовали стратегию под названием «Доктрина Байдена», которая в результате может привести к гибели всех жителей Украины ради выгоды Вашингтона. Об этом заявил обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

«На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что «потенциально могут умереть все из них»», - подчеркнул журналист.

По его словам, цель так называемой «Доктрины Байдена» заключается в том, чтобы получить как можно больше выгоды от конфликта на Украине. Причем, как утверждает Питер ван Бурен, США хочет сделать это без своего активного участия, не обращая внимания на жертвы среди людей.

По мнению обозревателя, Украина стала очередной жертвой стратегии США, а в списке уже значатся Вьетнам, Ирак и Афганистан.

Журналист отмечает, что Соединенные Штаты продолжают передавать Украине оружие, так как им выгодно, чтобы конфликт не заканчивался. По словам Питера ван Бурена, вооружения хватает для продолжения боев, но его никогда не будет достаточно для достижения победы.

Обозреватель резюмировал, что, если украинские власти считают такую «игру» с США успешной, то им нужно подумать о том, какую цену в итоге они за нее заплатят.

Страны Запада постоянно заявляют о необходимости новых поставок вооружения для Вооруженных сил Украины. Однако, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, администрация США не способна оценить последствия продолжения поддержки киевского режима вооружением и деньгами.

В Кремле также неоднократно отмечали, что наращивание поставок оружия Киеву не повлияет на ход российской военной спецоперации, но сделает конфликт более затяжным.