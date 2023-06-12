Байдену пришлось обратиться к врачам из-за зубной боли Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден перенес операцию по удалению корневого канала после того, как почувствовал зубную боль. Об этом проинформировал лечащий врач главы Соединенных Штатов Кевин О Коннор.

По информации терапевта Байдена, которого цитирует The Washington Post, в воскресенье, 11 июня, Байден почувствовал зубную боль. Тогда президенту США удалили корневой канал, процедура прошла без осложнений, уточнил О Коннор.

Однако утром 12 июня Байден почувствовал дискомфорт из-за проведенной операции. Поэтому американскому президенту вновь пришлось обратиться за помощью к специалистам. Из-за этого Байден пропустил ряд публичных мероприятий, которые были запланированы на понедельник.

Ранее О Коннор заявил, что президент США прошел регулярное обследование, по результатам которого было сделано заключение, что Байден здоров и способен выполнять свои обязанности. Медик назвал Байдена «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», при этом признав, что у президента есть проблемы с постоянным кашлем и скованной походкой.