Макрон допустил, что контрнаступление ВСУ продлится до нескольких месяцев

Макрон сделал прогноз о возможной продолжительности украинского контрнаступления. Фото: REUTERS

Контрнаступление ВСУ может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Такое развитие событий допустил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев», - сказал Макрон в понедельник 12 июня, выступая на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Макрон отметил, что западные страны «сделали всё», чтобы помочь Киеву осуществить контрнаступление и заявил о приверженности долгосрочной поддержке Киева. В то же время французский лидер подчеркнул, что Украина должна действовать в определенных рамках, в частности, воздерживаться от нападения на Россию и избегать эскалации конфликта.

Ранее в Минобороны России сообщили о новых ударах высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.

Тем временем военный эксперт Дрозденко объяснил, почему ВСУ делают ставку на ночные бои. Первые выводы из недельного наступления ВСУ в Запорожье и ДНР здесь на KP.RU.

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