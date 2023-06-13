Corriere della Sera: наследство Берлускони составляет почти 5 миллиардов евро

Журналисты подсчитали размер наследства, оставленного ушедшим из жизни политиком Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS

Наследство экс-премьера Италии Сильвио Берлускони составляет без малого 5 млрд долларов. К такому выводу пришли эксперты итальянского издания Corriere della Sera. В то же время, согласно последнему рейтингу Forbes, состояние Берлускони оценивается в 6,9 млрд евро, а сам бывший премьер-министр занимал третье место в рейтинге самых богатых людей Италии.

Сообщается, что основная доля состояния Берлускони приходится на холдинг Fininvest. Также политику принадлежит несколько вилл, домов и дворцов как в Италии, так и за рубежом, в том числе вилла Сан-Марино в Аркоре и летняя вилла Чертоза на острове Сардиния.

Напомним, Сильвио Берлускони умер от рака крови. О смерти политика стало известно в понедельник 12 июня.

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