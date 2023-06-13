В Калининграде потушили пожар площадью 1300 квадратных метров

В Калининграде ликвидировали пожар площадью 1300 квадратных метров. Фото: МЧС.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 1300 квадратных метров в офисном здании на территории бывшего завода «Кварц» в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В 21:49 по московскому времени пожар локализован. В 22.50 (мск) - ликвидация открытого горения», - сказано в сообщении.

Напомним, возгорание произошло в понедельник, 12 июня. Сообщение в экстренные службы поступило в 18.40. Огонь распространился на площади около 1300 квадратных метров. Горела кровля двухэтажного офисного здания.

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