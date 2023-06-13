Режим ЧС введен в Киренском районе после столкновения танкеров на Лене

В Киренском районе Иркутской области объявлен режим ЧС из-за разлива топлива после столкновения танкеров. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области после того, как на реке Лена столкнулись два танкера с топливом. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По словам главы региона, сейчас уточняется, сколько нефтепродуктов вылилось в реку после столкновения судов.

«Ситуацию осложняет тот факт, что река - судоходная. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты», - написал губернатор в Telegram, добавив, что местные власти проводят работу по недопущению забора воды из реки.

Ранее сообщалось, что один из столкнувшихся в понедельник 12 июня танкеров перевозил 832 тонны бензина. По предварительным данным, в воде оказалось около 138 тонн бензина, после чего утечка была остановлена. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем в Калининграде потушили пожар площадью 1300 квадратных метров. Возгорание произошло в офисном здании.