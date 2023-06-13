ВСУ нанесли удар по Донецку «натовскими» снарядами

ВСУ нанесли удар по Донецку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские вооруженные силы обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра в ночь на 13 июня. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что за 15 минут по Петровскому району Донецка было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров.

Всего же за сутки представительство зафиксировало 23 факта ведения огня со стороны украинских вооруженных формирований, в ходе которых было выпущено 145 разных боеприпасов.

В Киевском районе Донецка при обстреле погибла женщина, добавили в СЦКК, а шесть человек, в том числе годовалый ребенок, были ранены.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов село Дроновка Грайворонского городского округа.

Тем временем министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 12 июня. заявило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, которые были направлены на места дислокации резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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