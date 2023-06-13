Два украинских экипажа БМП сдались в плен в районе Авдеевки

Украинские военнослужащие сдались в плен российским войскам из-за того, что командование отказалось эвакуировать тяжелораненых. Фото: REUTERS

Два украинских экипажа БМП сдались в плен около Авдеевки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Сообщается, что среди сдавшихся в плен украинских военнослужащих есть тяжелораненые, им оказывают медицинскую помощь. Военнослужащие ВСУ сдались в плен российским войскам потому, что командование отказалось эвакуировать раненых, уточнил источник.

«На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», - рассказал собеседник агентства, уточнив, что в отношении сдавшихся в плен украинских военнослужащих проводится проверка на причастность их к совершению военных преступлений.

Ранее сообщалось, что три из шести переданных Киеву Финляндией машин разминирования Leopard 2R на базе немецких танков уничтожены в ходе российской специальной военной операции.

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