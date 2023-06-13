Илон Маск объяснил, почему ВСУ теряет немецкие танки Leopard 2

Илон Маск объяснил, почему Украина теряет на поле боя предоставленные ей Западом танки. Фото: REUTERS

Илон Маск отреагировал на потерю Украиной западных танков Leopard 2. Миллиардер оставил комментарий к посту одного из пользователей Twitter, который рассуждал о причинах того, что ВСУ теряют на поле боя предоставленную западными странами технику.

По мнению миллиардера, дело в количестве предоставленных Украине танков. Маск написал, что бронетехники «должно быть много», либо «не должно быть вообще».

«Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами», - объяснил Маск.

Напомним, три из шести переданных Киеву Финляндией машин разминирования Leopard 2R на базе немецких танков уничтожены в ходе российской специальной военной операции.

Ранее российское Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ утроить поставки Киеву танков Leopard 2. Чиновник также заявил о необходимости увеличить поставки танков и БМП.

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