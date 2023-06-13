Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в «преступлении века»

Американский конгрессмен обвинил Байдена в "преступлении века". Фото: REUTERS

Американский конгрессмен Ронни Джексон потребовал от правоохранительных органов обнародовать записи переговоров президента Джо Байдена с руководством украинской компании Burisma, если таковые находятся в распоряжении ФБР. Об этом политик написал в Twitter.

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!», - написал Джексон, который представляет республиканскую партию.

Ранее сообщалось, что Байден-старший, будучи сенатором, вице-президентом и кандидатом в президенты США, активно лоббировал бизнес своего сына в Украине и не только, несмотря на то, что всегда открещивался от этого. Материалы, подтверждающие это, обнаружились в ноутбуке Байдена-младшего.

Тем временем экс-президентм США Дональд Трамп заявил, что выгонит «коррумпированного Джо Байдена» из Белого дома.

Также сообщалось, что Украина заявляет о взятке в размере 5 миллионов долларов за Бурисму.