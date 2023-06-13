Минобороны подписало контракты еще с семью добровольческими отрядами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три бригады и четыре отдельных отряда, которые входят в состав добровольческого штурмового корпуса, подписали с Министерством обороны РФ контракты, определяющие деятельность подразделений в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во вторник, 13 июня, сообщили в военном ведомстве.

«Состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса», - сказано в заявлении, где уточняется, что контракты были подписаны в рамках приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу о порядке организации деятельности добровольческих организаций.

Уточняется, что данные документы были подписаны представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимиром Алексеевым, а также командирами четырех отдельных отрядов и трех бригад добровольческого корпуса. Представитель военного ведомства заявил, что в течение ближайшей недели все формирования добровольцев подпишут контракты.

Напомним, первыми контракты с Минобороны РФ подписал добровольческий отряд «Ахмат». Согласно таким договорам, на добровольцев, а также членов их семей распространяются меры социальной поддержки и защиты, предусмотренные для обычных военных.