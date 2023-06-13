Что произошло в ночь на 13 июня

Российское Минобороны сообщило о подписании контактов еще с семью добровольческими подразделениями. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Российское Минобороны сообщило о подписании контрактов с семью добровольческими подразделениями.

Три из шести переданных Киеву Финляндией машин разминирования Leopard 2R на базе немецких танков уничтожены в ходе российской специальной военной операции.

Илон Маск объяснил, почему ВСУ теряет немецкие танки Leopard 2. По мнению миллиардера, дело в количестве предоставленных Украине танков. Маск написал, что бронетехники «должно быть много», либо «не должно быть вообще».

Украинские вооруженные силы обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра в ночь на 13 июня. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе Иркутской области после того, как на реке Лена столкнулись два танкера с топливом.

Два украинских экипажа БМП сдались в плен около Авдеевки. Сообщается, что среди сдавшихся в плен украинских военнослужащих есть тяжелораненые, им оказывают медицинскую помощь. Военнослужащие ВСУ сдались в плен российским войскам потому, что командование отказалось эвакуировать раненых, уточнил источник.

Наследство экс-премьера Италии Сильвио Берлускони составляет без малого 5 млрд долларов. Основная доля состояния Берлускони приходится на холдинг Fininvest. Также политику принадлежит несколько вилл, домов и дворцов как в Италии, так и за рубежом, в том числе вилла Сан-Марино в Аркоре и летняя вилла Чертоза на острове Сардиния.

Беспилотные грузовики «КАМАЗ» начнут перевозку коммерческих грузов из Санкт-Петербурга в Москву 14 июня. Об этом сообщили журналистам в Минтрансе РФ. Речь идет о проекте «Беспилотные логистические коридоры».