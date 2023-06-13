Мантуров назвал «народный» автомобиль в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что «народный» автомобиль, о создании которого ранее неоднократно говорили в России, уже есть.

Таким автомобилем министр назвал Lada Granta, отметив, машина дешевле, за 500 тысяч рублей, уже не сможет соответствовать всем современным требованиям безопасности и комфорта.

«Транспортное средство за 500 тысяч рублей будет представлять собой что-то максимально аскетичное – немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач», - отметил вице-премьер, заявив также что такой «пустой» автомобиль «не подходит для эксплуатации в наши дни».

По его словам, на сегодняшний день «народным» автомобилем, который соответствует всем необходимым требованиям безопасности, «по праву можно назвать Lada Granta», которую, как напомнил министр, можно купить за 750-850 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, днем ранее, 12 мая, АвтоВАЗ рассказал о планах по объему экспорта на 2023 и 2024 годы. Как сообщалось, в этом году АвтоВАЗ намерен экспортировать до 15 тысячи автомобилей Lada, - а в следующем – около 50 тысяч.