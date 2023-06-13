«Это преступление»: Спиваковский заявил о недопустимости оскорбления страны

Актер Спиваковский назвал оскорбление страны недопустимым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский актер Даниил Спиваковский объяснил, почему открыто не высказывал своей позиции о политический ситуации в мире. Он отметил, что обо всем говорят его поступки. Как считает артист, публичным людям не следует говорить о собственном мнении по определенным вопросам открыто, поскольку на них лежит большая ответственность.

В особенности Спиваковский назвал недопустимым оскорбление ни одной страны мира, тем более России. Такое поведение он назвал преступлением.

«Если какие-то заявления на грани оскорблений солдата, оскорблений армии, оскорблений символов - это преступление. Оскорбление страны недопустимо ни в одном государстве мира вообще. И в каждой стране, тем более в России, за это надо не просто роли лишать», - заявил артист в YoyTube-шоу «Эмпатия Манучи», отметив, что за такое преступление «человек должен быть наказан».

Тем временем, артист отметил, что не осуждает людей, которые ярко выражают свою точку зрения. Как заявил артист, это является выбором каждого и люди имеют на это право.