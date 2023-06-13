Отец случайно застрелил трехлетнюю дочь на Таймыре Фото: pixabay.com

Мужчина в Красноярске смертельно ранил свою трехлетнюю дочь из ружья во время разрядки. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня на рыболовной точке в 80 километрах от поселка Носок. Об этом рассказали KP.RU в местном ГСУ СК России.

В правоохранительных органах отметили, что 38-летний житель Таймыра владел оружием незаконно.

После произошедшего родители девочки доставили ее в больницу на моторной лодке, однако, несмотря на все усилия врачей, девочку с ранением в голову и спину спасти не удалось.

Региональная прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку по данному инциденту, а также было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления полной картины произошедшего.

Помимо этого будет проверяться, как местная полиция контролирует ситуацию с оружием у местных жителей, поскольку на Таймыре много охотников и, возможно, не у всех есть соответствующее разрешение.

Ранее KP.RU рассказывал о заказном убийстве матери и ребенка в Пермском крае. Заказчицей стала подруга погибшей, с которой у них произошел конфликт, а исполнителем стал ее знакомый.