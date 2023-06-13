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НовостиПроисшествия13 июня 2023 5:47

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре

Причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Пожар произошел на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода, где загорелась колонна для переработки дизельного топлива. Об этом во вторник, 13 июня, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Как говорится в сообщении ведомства, к тушению пожара был привлечен 131 человек, в том числе 97 человек личного состава от МЧС России, а также 26 единиц техники. Сообщается, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров, причиной назвали нарушение технологического процесса.

«Сообщение о пожаре поступило в 06:22. 06:27 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошел сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение», - заявила в пресс-службе ведомства.

Напомним, в минувшие воскресенье, 11 июня, пожар произошел на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону на площади 80 квадратных метров.