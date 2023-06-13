Российские ученые разработали средство от опьянения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Московского физико-технического университета разработали средство, позволяющие снять симптомы опьянения, сохранив трезвость мышления, а также оставаясь при этом в тонусе. Об этом пишут «Известия».

Как уточняется, речь идет о биологически активной добавке к пище (БАД), которая улучшает внимание, координацию, а также память и мыслительные способности выпившего человека. Отмечается, что принимать данное средство можно до, после, а также во время употребления алкоголя. Кроме того, данный препарат облегчает похмельный синдром.

Создатели предупредили, что прием такого препарата не позволяет управлять автомобилем в состоянии опьянения.

По словам медицинского директора группы компаний «ХимРар» Елены Якубовой, преимуществом такого препарата является его абсолютная безопасность для организма человека, а также защита нервной системы, что помогает быстрее восстановить функции мозга.

Врач-нарколог Алексей Казанцев призвал с осторожностью обращаться с БАДом, заявив, что переоценивать его способности нельзя.

Ранее врач-терапевт Гузель Лихтина и терапевт Нэя Георгиева рассказали о способах, которые помогут избавиться от похмелья, отметив, что плохое самочувствие зачастую связано с обезвоживанием организма и нарушением водно-солевого баланса.