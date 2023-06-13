Профессор Кларк заявил, что серьезная проблема ВСУ — недостаток авиации Фото: REUTERS

Ключевые проблемы Вооруженных сил Украины — отсутствие современной авиации и доминирование российской артиллерии. К такому выводу пришел профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк, а его слова привели в издании Business Insider.

Кларк также добавил, что поддержку с воздуха могли бы оказать истребители F-16, но их все еще не передали Киеву.

Также эксперт назвал серьезной проблемой нехватку у Украины мобильных систем противовоздушной обороны, что не позволяет прикрывать наземные подразделения, находящиеся на линии соприкосновения.

Ранее подполковник США Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 будут уничтожены российскими войсками на Украине и не окажут никакого влияния на ход конфликта. Он подчеркнул, что их могут уничтожить так же, как и украинские МиГ-29, поскольку самолет можно легко заметить.