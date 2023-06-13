Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселки Теткино и Глушково Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Ранним утром Вооруженные силы Украины начали обстреливать два приграничных поселка — Теткино и Глушково. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

— С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе, — говорится в сообщении.

Он добавил, что девять домов пострадали в результате обстрела, а два из них загорелось. Помимо этого было повреждено электро- и газоснабжение, а также один автомобиль в Теткино. Еще несколько домов пострадало от обстрела поселка Глушково.

Старовойт добавил, что на данный момент украинские войска продолжают обстреливать Глушковский район. Среди жителей никто не пострадал.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что не понимает зачем ВСУ наносят удары по жилым кварталам, поскольку в этом нет никакого военного смысла. Также бессмысленными он назвал удары по гуманитарным объектам со стороны противника.