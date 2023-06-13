Экс-зампред ЦБ РФ Сухов: около 50 банков могут уйти из России в ближайшие три года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), бывший зампред Центробанка РФ Михаил Сухов в интервью газете «Известия» заявил, что в ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков.

По его словам, такие банки можно разделить на три основные группы: иностранные, небольшие банки и кредитные организации. Как отметил специалист, скорость их ухода из России во многом зависит от административных решений, а также от взаимоотношений с головными банками и выгоды ухода.

Сухов заявил, что из российского рынка уйдет более 50 кредитных организаций, которые контролируются иностранным капиталом, однако уходить не будут иностранные банки, капитал которых контролируется «дружественными» государствам, в том числе Китаем.

Глава АКРА отметил, что крупные иностранные банки Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, которые рассматриваются как системно значимые кредитные организации, сокращают свой бизнес, однако, по какому пути они решат идти, аналитики смогут увидеть в течение года.

Напомним, ранее появилось сообщение, что австрийский Raiffeisen Bank International решил передать российское подразделение акционерам. Владельцы банка смогут получить долю в новой компании, которая зарегистрирована в Вене, однако пока неясно, будет ли она независимой от Raiffeisen Bank International.