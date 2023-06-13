Вице-премьер Белоусов: инициатором введения налога на сверхприбыль был бизнес

Вице-премьер Белоусов заявил, что инициатором налога на сверхприбыль был бизнес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что инициатором введения налога на сверхприбыль компаний стали сами предприниматели, а не чиновники, отметив, что бизнес решил выбрать разовый взнос в бюджет повышению налогов.

«Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: "Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим"», - заявил вице-премьер в эфире телеканала РБК

Тем не менее, Белоусов выразил сомнение, что в 2024 году российский бизнес захочет еще раз уплатить взнос, указав на низкую динамику доходов по сравнению с предыдущим годом. Как отметил вице-премьер, если сравнивать общую прибыль, то на данный момент ее рост составляет менее 1% в текущих ценах, что стало «очень маленьким» показателем.

Напомним, ранее Комиссия правительства РФ одобрила проект закона о налоге на сверхприбыль прошлых лет. Как сообщили в Минфине РФ, документ будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.