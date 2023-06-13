Российские туристы массово покидают тайский курорт Паттайя

Число российских туристов резко сократилось на курортах Паттайи Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские туристы массово покидают тайский курортный город Паттайя, который называли самым популярным направлением для отдыха у путешественников из России. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Как передает издание, число российских туристов в Паттайе уменьшилось на 80%, а возможной причиной назвали то, что местный аэропорт Утапао перестал принимать прямые авиарейсы из крупных городов России, в том числе Москвы, Екатеринбурга и Владивостока.

Согласно приведенным данным, в феврале и марте текущего года в Паттайю прибыло примерно шесть тысяч российских граждан, большинство из которых прилетали в Утапао. «Хоть сейчас и есть рейсы из Москвы в Бангкок один раз в день, большинство россиян, прибывающих в Паттайю, сейчас совершают транзит через Дубай», - отмечает издание.

Напомним, сейчас в Таиланде ввели новые правила, согласно которым при получении желтой карточки иностранец продолжает отдыхать в Таиланде, однако в следующий раз его не пустят в страну, а в случае второго нарушения он получит красную карточку и его немедленно депортируют. Как сообщалось, большинство получивших желтые карточки - приезжие из Франции, России, Великобритании, а также Мьянмы и Камбоджи.