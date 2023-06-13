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НовостиЭкономика13 июня 2023 7:44

Губернатор Сергей Цивилев: Муниципалитеты Кузбасса получили награды федерального конкурса за качественное управление финансами

Финалистами стали Киселевск, Гурьевский и Мариинский округа
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Три муниципалитета Кузбасса стали финалистами XVI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Награды получили Киселевск, Гурьевский и Мариинский районы. В этом году в конкурсе участвовали 296 муниципалитетов из 61 региона России.

«Впервые за все время проведения конкурса сразу три кузбасских муниципалитета удостоены столь высоких наград. Это результат системной работы по совершенствованию и повышению эффективности управленческих процессов, в том числе в финансовой сфере, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Благоустройство территорий, решение хозяйственных проблем, строительство важных инфраструктурных и социальных объектов – приоритетные направления в Кузбассе».

Организаторы конкурса совместно с Министерством финансов РФ оценивали участников по нескольким критериям, в том числе по качеству управления бюджетными процессами, их прозрачностью и эффективностью.