Курс евро вырос выше 90 рублей впервые с 28 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля усилил свое падение по отношению к евро и доллару. Курс европейской валюты во время торгов во вторник, 13 июня, превысил отметку 90 рублей, что произошло впервые с 28 апреля текущего года. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Согласно приведенным данным, на 10:11, курс евро поднялся на 95 копеек, составив таким образом 89,92 рубля. А минутами ранее европейская валюта преодолела отметку в 90 рублей, достигая 90,10 рублей.

Кроме того, растет и курс доллара, а также курс юаня. Американская валюта прибавила 62 копейки и стоит теперь 83,26 рубля, а юань подорожал на 4 копейки, до 11,60 рубля.

Ранее KP.RU сообщил о том, какие прогнозы дают экономисты в отношении курса доллара на июнь 2023 года.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев предупредил, что курс российской валюты в июне этого года будет переменчивым и на данный момент резкого укрепления рубля ждать не стоит. По его словам, в этом месяце доллар может подниматься до 83 рублей.