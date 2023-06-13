Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал с первосвятительским визитом в Тюменской области

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Радуюсь, что имел возможность посетить Тюменскую область и своими глазами увидеть, как она развивается. С тех пор как я был здесь в последний раз, многое изменилось к лучшему. Будем надеяться, что так по восходящей и пойдет. Сохраняя веру в Господа, любовь к своему Отечеству, верность своему призванию и способность защищать страну нашу, мы должны и можем сделать все для того, чтобы Россия процветала и материально, и духовно», – благословил Патриарх тюменскую землю и местных жителей после обряда.

Патриаршим указом храму присвоен статус Соборного. В память о пребывании в Тюмени Патриарх Московский и всея Руси Кирилл преподнес ему образ Святого князя Даниила Московского.

«Конечно, было непросто, но при поддержке губернатора и правительства Тюменской области это удалось. Сегодня вы совершили Великое освящение собора. Это огромная радость для всех верующих», – обратился к патриарху глава Тобольско-Тюменской митрополии Владыка Димитрий.

Полномочному представителю президента в УФО Владимиру Якушеву предстоятель Русской Православной Церкви вручил орден Сергия Радонежского II степени, а губернатора Тюменской области Александра Моора наградил орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

«Искренне благодарен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за первосвятительский визит в Тюменскую область. Полностью разделяю убеждение Его Святейшества в том, что храмы Божьи строятся и восстанавливаются лишь там, где крепка вера, где они нужны людям. Твердо уверен, что освящение предстоятелем Русской Православной Церкви храма Вознесения Господня в Тобольске и Благовещенского собора в Тюмени станет важным стимулом для дальнейшего развития духовной жизни на нашей древней и славной земле», – сказал Александр Моор.

Глава региона выразил Патриарху особую признательность за высокую оценку деятельности органов власти Тюменской области по взаимодействию с Тюменско-Тобольской епархией.

Александр Моор рассказал, что региональное правительство оказывает всестороннюю поддержку четырем православным гимназиям, Тобольской духовной семинарии и Тюменскому духовному училищу. Благодаря помощи бизнес-сообщества и благотворителей в регионе восстанавливаются и строятся православные храмы.

«Будем продолжать эту работу на благо Тюменской области и страны», – отметил Александр Моор.